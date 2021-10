Green Pass, ipotesi tamponi gratis per i portuali: si teme il blocco dei porti. Nel dpcm: controllo a carico dell’azienda (che non potrà conservare il Qr code). (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ok in via d’urgenza. L’applicazione consentirà un monitoraggio quotidiano e automatizzato del possesso del documento in corso di validità del personale effettivamente in servizio Leggi su lastampa (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ok in via d’urgenza. L’applicazione consentirà un monitoraggio quotidiano e automatizzato del possesso del documento in corso di validità del personale effettivamente in servizio

borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - VittorioSgarbi : Sospesa la Schilirò, funzionaria integerrima; restano in servizio, invece, i picchiatori (ancora senza nome e cogno… - roxibrass : RT @Vito68122235: E' intile che ci prendiamo in giro il fascismo in Italia e' scomparso ormai da decenni , la Costituzione e' stata gia' ca… - arabellara : RT @Smartitina: No Green pass: Riflessioni su Costituzione, diritti, biopolitica, bioetica. Pro Green pass: Vaccinatevi e basta, se vi vac… -