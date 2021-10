Gli Uffizi tornano a capienza massima

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le Gallerie deglimettono immediatamente in atto le nuove direttive del governo riportando lo spazio museale alla. Via il distanziamento sociale:a circolare nel museo i 900 visitatori per cui esso è predisposto e sarà possibile tornare a visitarlo anche in gruppi da 16 persone. Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: florencelink.com L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.