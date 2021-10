GfVip, scontro tra Soleil e Sophie. Spuntano altri retroscena: «Dovevi provarci con Manuel, il copione te l'ha scritto Corona» (Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip, ad un certo punto è nato uno scontro infuocato tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due gieffine si sono lanciate delle accuse pesanti e nel mentre hanno tirato in ballo persino Fabrizio Corona. scontro tra Soleil e Sophie: emergono altri retroscena Le due influencer in diretta tv si sono accusate di essersi programmate tutto a tavolino con l'ex paparazzo dei vip. Addirittura lui avrebbe suggerito ad entrambe come comportarsi nella casa più spiata d'Italia e creare dinamiche interessanti. Ma partiamo dal principio. L'ex tronista di Uomini e Donne in questi ultimi giorni si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di Soleil, tanto che la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Ieri è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip, ad un certo punto è nato unoinfuocato traSorge eCodegoni. Le due gieffine si sono lanciate delle accuse pesanti e nel mentre hanno tirato in ballo persino Fabriziotra: emergonoLe due influencer in diretta tv si sono accusate di essersi programmate tutto a tavolino con l'ex paparazzo dei vip. Addirittura lui avrebbe suggerito ad entrambe come comportarsi nella casa più spiata d'Italia e creare dinamiche interessanti. Ma partiamo dal principio. L'ex tronista di Uomini e Donne in questi ultimi giorni si è avvicinata molto a Gianmaria Antinolfi, ex fiamma di, tanto che la ...

iamvivienne__ : Io aspetto lo scontro Aldo vs Soleil che è nell'aria da giorni. Lui sarà un avversario che le darà davvero filo da torcere #gfvip - vincycernic2 : Alex a completa ruota libera contro Antilope monocigliata 9o voglio questo scontro #GFVIP - allegrimarco9 : RT @peppe_migliore: Aldo lo vedo avvelenato contro Soleil, in un ipotetico scontro deve stare attento perché mi da l’impressione di uno che… - RobertaBua : Questo non è uno scontro tra Sophie Soleil e Gianmaria, ma tra parp e ?? #gfvip - peppe_migliore : Aldo lo vedo avvelenato contro Soleil, in un ipotetico scontro deve stare attento perché mi da l’impressione di uno… -