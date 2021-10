"GF Vip Party", Akash Kumar insulta Gaia Zorzi: "Dici ca***te, non so neanche chi sei" (Di martedì 12 ottobre 2021) Duro scontro tra Akash Kumar e Gaia Zorzi durante 'GF Vip Party', il programma di Mediaset Infinity in onda ogni lunedì e venerdì prima e durante la puntata del 'Grande Fratello Vip' . Kumar, tra gli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Duro scontro tradurante 'GF Vip', il programma di Mediaset Infinity in onda ogni lunedì e venerdì prima e durante la puntata del 'Grande Fratello Vip' ., tra gli ...

Advertising

BlastingItalia : GF Vip Party, Gaia Zorzi discute con Akash Kumar: 'Mai stato famoso', Akash: 'Non sei nessuno' (Video) #gfvip… - glooit : Caos al GF Vip Party, Akash Kumar contro Gaia Zorzi: “Dici caz**te, senza Tommaso non sei nessuno” leggi su Gloo… - Novella_2000 : Akash Kumar litiga in diretta al #GFVipParty con Gaia Zorzi: i due tirano in ballo Tommaso (VIDEO) #gfvip - zazoomblog : Gf Vip Party scatta il catfight in diretta tra Akash Kumar e Gaia Zorzi (che lo sotterra con una replica perfetta)… - IsaeChia : #GfVipParty, scatta il catfight in diretta tra Akash Kumar e Gaia Zorzi (che lo sotterra con una replica perfetta)… -