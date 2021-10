DIGITARE IL CODICE SEGRETO | SU RAI1 UNA BRILLANTE COMMEDIA TRA AVARI | LUDOPATICI E CONTESSE

(Di martedì 12 ottobre 2021) Per il ciclo di film-tv ”Purchè finisca Bene”, la serie diretta da Fabrizio Costa,trasmette questa sera, martedì 12 ottobre alle 21.25, l’episodio dal titolo “il”. Unacon Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Bernardo Casertano, Pia Lanciotti, Ruben Santago Vecchi e Paola Minaccioni. Pepito Produzioni presenta così il tv-movie: “Psicoterapeuti bugiardi, cuoche determinate e… impeccabili!“. Valeria Bilello: “Beatrice è coraggiosa, determinata e solare”. Neri Marcorè: “Alberico è preparato, professionale, distaccato, l’zia il difetto peggiore”. Pia Lanciotti: “La Contessa è sorridente, adora l’armonia, elegante. Difetti? Non ne ha”.il ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv, martedì 12 ottobre 2021: Digitare il codice segreto (20.2%), Titanic (12.8%), Le Iene (8.7%) | Dati Aud… - MarcoBojack85 : @NeriMarcore #nerimarcore #DigitareIlCodiceSegreto #rai1 Grande risultato ieri per digitare il codice segreto pr… - il_Case : Ascolti TV | Martedì 12 Ottobre 2021· Bene Digitare il Codice Segreto (20.2%), Titanic 12.8%, Iene in calo (8.7%),… - zazoomblog : Ascolti tv martedì 12 ottobre: Digitare il codice segreto Titanic Dimartedì - #Ascolti #martedì #ottobre:… - MondoTV241 : Ascolti TV di martedì 12 ottobre 2021: stravince Digitare il codice segreto, sempre ottimo DiMartedì, male Titanic,… -

Ultime Notizie dalla rete : DIGITARE CODICE

Ascolti Tv 12 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il filmilSegreto con Neri Marcorè ha conquistato una media di 4.148.000 spettatori pari al 20,2% di share. Su Canale 5 Titanic all'ennesimo passaggio 1.770.000 (12,8%). Su Italia 1 Le Iene ...Rai Uno, con P urché finisca Bene -ilSegreto , conquista a mani basse gli ascolti del prime time di martedì 12 ottobre 2021. Gli utenti che hanno diretto la loro attenzione al primo canale della tv di stato sono stati ...La rete più vista della serata è Rai 1 che ha mandato in onda Digitare il Codice Segreto, la commedia di Fabrizio Costa, per il ciclo Purché ...Ascolti Tv 12 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 per il ciclo Purché Finisca Bene il film Digitare il Codice Segreto con Neri Marcorè ...