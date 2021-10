Davide Cassani: “Sono uomo da strada, non da scrivania. Nel fango di Colbrelli ritrovo il mio amore per il ciclismo, non lo lascio” (Di martedì 12 ottobre 2021) Davide Cassani ha chiuso definitivamente il proprio rapporto con la Federazione Italiana di ciclismo. Dopo aver ricoperto il ruolo di Commissario Tecnico negli ultimi otto anni, il romagnolo ha rifiutato l’ultima offerta che gli era stata fatta dal Presidente Cordiano Dagnoni: spostarsi dall’ammiraglia alla scrivania, a capo della Ciclistica Servizi per continuare a dare lustro al movimento tricolore. Il 60enne ha declinato l’invito e ha spiegato le proprie ragioni attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, mentre si cerca ancora il nuovo CT della Nazionale Italiana di ciclismo. Davide Cassani SPIEGA LE SUE RAGIONI “Ormai è cosa nota: dal 30 settembre non Sono più il commissario tecnico della nazionale di ciclismo e proprio ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021)ha chiuso definitivamente il proprio rapporto con la Federazione Italiana di. Dopo aver ricoperto il ruolo di Commissario Tecnico negli ultimi otto anni, il romagnolo ha rifiutato l’ultima offerta che gli era stata fatta dal Presidente Cordiano Dagnoni: spostarsi dall’ammiraglia alla, a capo della Ciclistica Servizi per continuare a dare lustro al movimento tricolore. Il 60enne ha declinato l’invito e ha spiegato le proprie ragioni attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, mentre si cerca ancora il nuovo CT della Nazionale Italiana diSPIEGA LE SUE RAGIONI “Ormai è cosa nota: dal 30 settembre nonpiù il commissario tecnico della nazionale die proprio ...

Advertising

infoitsport : La Federazione ringrazia Davide Cassani - LucaB710 : RT @Eurosport_IT: Come giudicate l'operato da CT di Davide Cassani? ?????? #Cassani | #EurosportCICLISMO - _Sport_Calcio_ : Come giudicate l'operato da CT di Davide Cassani? ?????? #Cassani | #EurosportCICLISMO - Eurosport_IT : Come giudicate l'operato da CT di Davide Cassani? ?????? #Cassani | #EurosportCICLISMO - Alpj90 : RT @Eurosport_IT: Ora è ufficiale, Davide Cassani non è più il ct della Nazionale ????????? #EurosportCICLISMO | #Cassani | #Italia https://t… -