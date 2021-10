Casavatore, rapina shock al ristorante: due bambini minacciati con un fucile (Di martedì 12 ottobre 2021) Casavatore, rapina shock al ristorante: due bambini minacciati insieme ai loro genitori con un fucile, tutto ripreso dalle telecamere Alcuni orologi di pregio e una collana, senza toccare l’incasso della serata. Scene di rapina e terrore a Casavatore, giusto al confine con Secondigliano appena fuori Napoli. Ma scene che ora stanno vedendo tutti, perché esiste L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)al: dueinsieme ai loro genitori con un, tutto ripreso dalle telecamere Alcuni orologi di pregio e una collana, senza toccare l’incasso della serata. Scene die terrore a, giusto al confine con Secondigliano appena fuori Napoli. Ma scene che ora stanno vedendo tutti, perché esiste L'articolo proviene da Inews.it.

