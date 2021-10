Cagliari, Strootman: «Partenza complicata, non me l’aspettavo. Non possiamo essere ultimi…» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il centrocampista del Cagliari Kevin Strootman ha parlato dell’inizio di campionato complicato per la squadra rossoblù Kevin Strootman, centrocampista del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport in merito all’esperienza che sta vivendo in rossoblù. Partenza IN SALITA – «Così complicata non me l’aspettavo. Ma certo vedendo l’ultimo posto in classifica tutto sembra più difficile. C’è sempre meno differenza tra le squadre e ormai sono i dettagli a decidere le partite». PAUSA – «Abbiamo giocato sette partite e ne abbiamo ancora 31 davanti. Sappiamo che non dovevamo essere qui e ora dobbiamo solo parlare meglio lavorare di più. Poi vedremo a gennaio in quale posizione sarà il Cagliari». CAUSE – «Se ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il centrocampista delKevinha parlato dell’inizio di campionato complicato per la squadra rossoblù Kevin, centrocampista del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport in merito all’esperienza che sta vivendo in rossoblù.IN SALITA – «Cosìnon me. Ma certo vedendo l’ultimo posto in classifica tutto sembra più difficile. C’è sempre meno differenza tra le squadre e ormai sono i dettagli a decidere le partite». PAUSA – «Abbiamo giocato sette partite e ne abbiamo ancora 31 davanti. Sappiamo che non dovevamoqui e ora dobbiamo solo parlare meglio lavorare di più. Poi vedremo a gennaio in quale posizione sarà il». CAUSE – «Se ...

