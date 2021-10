Alluvione in Cina nello Shanxi (Di martedì 12 ottobre 2021) Alluvione nello Shanxi: Oltre 120’000 sfollati e più di 17’000 case crollate. Danneggiati circa 190’000 ettari di colture Le Alluvione che hanno colpito la provincia cinese dello Shanxi hanno costretto le autorità a sfollare oltre 120’000 persone. Le alluvioni hanno sconvolto la vita di 1,76 milioni di residenti di 76 contee, città e distretti. Circa Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 ottobre 2021): Oltre 120’000 sfollati e più di 17’000 case crollate. Danneggiati circa 190’000 ettari di colture Leche hanno colpito la provincia cinese dellohanno costretto le autorità a sfollare oltre 120’000 persone. Le alluvioni hanno sconvolto la vita di 1,76 milioni di residenti di 76 contee, città e distretti. Circa

Advertising

Piergiulio58 : Una grande alluvione nella provincia dello Shanxi, in Cina, ha causato gravi danni - Il Post - cina_in_italia : In seguito alle forti #alluvioni ???? che hanno sfollato molti abitanti dello #Shanxi, il governo provinciale ha stan… - Bobe_bot : Una grave alluvione ha colpito la provincia dello Shanxi, in Cina, provocando gravi danni ( - atlanteguerre : #Alluvione in #Cina: più di 100k evacuati, ingenti danni alle città e all'agricoltura. #atlantedelleguerre - Carmela_oltre : RT @atlanteguerre: Alluvione colpisce Nord della Cina -