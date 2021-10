Alberto Matano, incredibile! Lo ha fatto nel weekend: “Autunno non ti temo” (Di martedì 12 ottobre 2021) Alberto Matano, bagno al mare ad ottobre: “Autunno non ti temo”. Foto e video su instagram Si è concesso una giornata di meritato relax Alberto Matano in questo fine settimana, facendo un bagno al mare come se fosse piena estate! Proprio così. A testimoniarlo sono le foto e i video che il conduttore de La vita in diretta ha pubblicato su instagram tra sabato e domenica, scrivendo come stato: “Autunno non ti temo”. Nei post in questione si vede Alberto Matano mentre si gode una nuotata, scatenando lo stupore di tanti suoi fans ma anche colleghi del mondo dello spettacolo che hanno commentato le foto. La vita in diretta, Alberto Matano e il bagno al mare ad ottobre: le reazioni dei ... Leggi su cityroma (Di martedì 12 ottobre 2021), bagno al mare ad ottobre: “non ti”. Foto e video su instagram Si è concesso una giornata di meritato relaxin questo fine settimana, facendo un bagno al mare come se fosse piena estate! Proprio così. A testimoniarlo sono le foto e i video che il conduttore de La vita in diretta ha pubblicato su instagram tra sabato e domenica, scrivendo come stato: “non ti”. Nei post in questione si vedementre si gode una nuotata, scatenando lo stupore di tanti suoi fans ma anche colleghi del mondo dello spettacolo che hanno commentato le foto. La vita in diretta,e il bagno al mare ad ottobre: le reazioni dei ...

Advertising

zazoomblog : La vita in diretta emozione per Alberto Matano: “È nato Riccardo!” - #diretta #emozione #Alberto #Matano: - zazoomblog : Alberto Matano è innamorato? Finalmente tutta la verità - #Alberto #Matano #innamorato? - PasqualeMarro : #AlbertoMatano è furioso, tagliato per un mese dalla #Rai… - VeraGiuly : #prelemi #GFVIPPARTY Matteo Evandro come un Alberto Matano al Tg1 ?????? - PasqualeMarro : #AlbertoMatano brutte notizie per #lavitaindiretta. La decisione Rai -