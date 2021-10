«Wonka»: la prima foto di Timothée Chalamet (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il cilindro sulla testa, il foulard intorno al collo e il cappotto vinaccia sulle spalle. Il Willy Wonka di Timothée Chalamet resta fedele alla descrizione di Roald Dahl, ma aggiunge il fascino e la freschezza di un artista che, ad appena 25 anni, ha dimostrato di avere stoffa e carisma da vendere. A sedici anni dalla versione di Johnny Depp e a cinquanta da quella di Gene Wilder, sarà Chalamet a vestire i panni del fondatore della Fabbrica di Cioccolato, il burbero e tenebroso cioccolataio che nasconde un grande segreto. In questa nuova versione, che uscirà al cinema il 17 marzo del 2023 per Warner Bros., non sarà, però, raccontata la storia di Dahl, ma quella di Wonka prima degli eventi della Fabbrica di Cioccolato, meccanismo già adoperato per film come Maleficent e Crudelia. https://twitter.com/RealChalamet/status/1447284476124487682 Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il cilindro sulla testa, il foulard intorno al collo e il cappotto vinaccia sulle spalle. Il Willy Wonka di Timothée Chalamet resta fedele alla descrizione di Roald Dahl, ma aggiunge il fascino e la freschezza di un artista che, ad appena 25 anni, ha dimostrato di avere stoffa e carisma da vendere. A sedici anni dalla versione di Johnny Depp e a cinquanta da quella di Gene Wilder, sarà Chalamet a vestire i panni del fondatore della Fabbrica di Cioccolato, il burbero e tenebroso cioccolataio che nasconde un grande segreto. In questa nuova versione, che uscirà al cinema il 17 marzo del 2023 per Warner Bros., non sarà, però, raccontata la storia di Dahl, ma quella di Wonka prima degli eventi della Fabbrica di Cioccolato, meccanismo già adoperato per film come Maleficent e Crudelia. https://twitter.com/RealChalamet/status/1447284476124487682

