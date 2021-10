The Killer: Tilda Swinton affianca Michael Fassbender nel film di David Fincher (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tilda Swinton reciterà a fianco di Michael Fassbender in The Killer, nuovo progetto di David Fincher; l'inizio delle riprese slitta al 2022. Tilda Swinton si prepara ad affiancare Michael Fassbender in The Killer, il nuovo misterioso progetto diretto da David Fincher che entrerà in lavorazione a inizio 2022. The Killer sarà un adattamento dell'omonima graphic novel di Alexis Nolent, la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Kevin Walker, già autore di Seven. Al centro della trama di The Killer ci sarà un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza regole morali. ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021)reciterà a fianco diin The, nuovo progetto di; l'inizio delle riprese slitta al 2022.si prepara adrein The, il nuovo misterioso progetto diretto dache entrerà in lavorazione a inizio 2022. Thesarà un adattamento dell'omonima graphic novel di Alexis Nolent, la sceneggiatura sarà firmata da Andrew Kevin Walker, già autore di Seven. Al centro della trama di Theci sarà un assassino a sangue freddo che inizia ad avere una crisi psicologica in un mondo senza regole morali. ...

