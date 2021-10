Sophie Codegoni parole pesanti su Ranieri | eccole

Leggi su formatonews

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Continuano le frecciatine trae Matteo: ecco cosa sta succedendo dopo le dichiarazioni dell’ex tronista nella Casasorprende nella casa con delle dichiarazioni sconvolgentie Matteo si sono lasciati diversi mesi fa, poco dopo la loro partecipazione a Uomini e donne. L’ex tronista e lo stesso ex però nel corso di queste settimane si sono lanciati diverse frecciatine e di recente la giovane ha rilasciato un’intervista a dir poco clamorosa. Vediamo cosa ha dichiarato. Leggi anche –> U&D: ecco il ritorno della dama che non ti aspetti per Marcello Messinasmentisce i gossip avuti La, si è lasciata andare a lunghe confessioni al Magazine online ...