Semplicità e accessibilità | dal 1 novembre in Autolinee Toscane si viaggia con la tessera sanitaria

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Semplice e accessibile: sono queste le due parole chiave che descrivono come sarà il nuovo sistema di acquisto dei titoli di viaggio che entrerà in funzione dal 1°con l’arrivo di. Il sistema di vendita sarà uguale in tutta la regione e sarà sia fisico nelle biglietterie e rivendite autorizzate che digitale grazie alla biglietteria online attiva 24 ore su 24 sul nuovo sito di, via sms e tramite APP. Itori continueranno a trovare le stesse linee, gli stessi bus, le stesse fermate, gli stessi orari e le stesse tariffe, ma potranno contare su sistemi più semplici per acquistare i titoli di viaggio tramite sito, sms, rivendite, biglietterie e l’app TABNET (disponibile per IOS e Android). Proprio su questa app sarà possibile acquistare, in piena mobilità e ...