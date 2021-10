Sconcerti: Donnarumma ha ancora limiti emotivi e questo per un portiere è un problema (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti scrive che Gigio Donnarumma è ormai un caso: ha perso certezze, a causa dei fischi ricevuti in campo a San Siro (ieri, invece, è stato applaudito a lungo a Torino). “Oggi Donnarumma è un problema per se stesso, ha perso sicurezza, segno che dipende ancora dall’approvazione degli altri. Oggi è un ragazzo che ha bisogno di aiuto perché dimostra un limite emotivo. Si dirà che ne ha diritto, ma non funziona esattamente così. Il grande portiere è un essere algido o non è. Donnarumma adesso non lo è. Diventa parte di quello che pretendono gli altri, non c’è una sicurezza a priori. Si fa scappare un pallone fra le mani, errore non presentabile; incassa un gol fra le gambe, incassa anche tre pali che se fossero stati gol avrebbero ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sul Corriere della Sera, Marioscrive che Gigioè ormai un caso: ha perso certezze, a causa dei fischi ricevuti in campo a San Siro (ieri, invece, è stato applaudito a lungo a Torino). “Oggiè unper se stesso, ha perso sicurezza, segno che dipendedall’approvazione degli altri. Oggi è un ragazzo che ha bisogno di aiuto perché dimostra un limite emotivo. Si dirà che ne ha diritto, ma non funziona esattamente così. Il grandeè un essere algido o non è.adesso non lo è. Diventa parte di quello che pretendono gli altri, non c’è una sicurezza a priori. Si fa scappare un pallone fra le mani, errore non presentabile; incassa un gol fra le gambe, incassa anche tre pali che se fossero stati gol avrebbero ...

