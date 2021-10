Queste immagini di ??bambini «con coda, 3 braccia e 4 gambe» non hanno nulla a che fare con i vaccini contro la Covid-19 (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’11 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato l’8 ottobre dal sito web La Pekora Nera, di cui ci eravamo già occupati per un altro caso di disinformazione sui vaccini contro la Covid-19. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Turchia, Vaccino, dott. Fatih Erbakam: «i bambini nascono con la coda, con 3 braccia e 4 gambe»” e riporta le dichiarazioni rese alla stampa turca da Muhammad Ali Fatih Erbakam, figlio dell’ex primo ministro turco Necmeddin Erbakam e leader del partito turco di opposizione New Welfare Party (Yrp), secondo cui il vaccino contro la Covid-19 sarebbe in realtà «un ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’11 ottobre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un articolo pubblicato l’8 ottobre dal sito web La Pekora Nera, di cui ci eravamo già occupati per un altro caso di disinformazione suila-19. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Turchia, Vaccino, dott. Fatih Erbakam: «inascono con la, con 3e 4»” e riporta le dichiarazioni rese alla stampa turca da Muhammad Ali Fatih Erbakam, figlio dell’ex primo ministro turco Necmeddin Erbakam e leader del partito turco di opposizione New WelParty (Yrp), secondo cui il vaccinola-19 sarebbe in realtà «un ...

