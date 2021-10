Prima erano troppi, ora sono pochi. Per Crisanti i numeri dei contagi non tornano. “Discrepanza ingiustificabile tra decessi e infezioni. Ne dovremmo avere 15-20mila” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Oggi in Italia abbiamo 30-40 decessi al giorno e abbiamo un numero ridicolo di infezioni, evidentemente c’è una Discrepanza ingiustificabile perché in tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo c’è un rapporto di uno a mille rispetto ai numeri dei casi e dei decessi, quindi dovremmo avere anche noi un numero molto più grande di contagi e non si capisce la situazione”. È quanto ha detto a Radio 24 il direttore Dipartimento di microbiologia molecolare dell’Università di Padova, Andrea Crisanti. “La gente – ha aggiunto l’esperto – pensa ‘abbiamo 1000 casi, è finito tutto’, invece non è finito tutto. Quello che conta è chi fa i tamponi, se noi nel computo mettiamo tutta la gente che si fa il tampone perché deve andare a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Oggi in Italia abbiamo 30-40al giorno e abbiamo un numero ridicolo di, evidentemente c’è unaperché in tutti gli altri paesi d’Europa e del mondo c’è un rapporto di uno a mille rispetto aidei casi e dei, quindianche noi un numero molto più grande die non si capisce la situazione”. È quanto ha detto a Radio 24 il direttore Dipartimento di microbiologia molecolare dell’Università di Padova, Andrea. “La gente – ha aggiunto l’esperto – pensa ‘abbiamo 1000 casi, è finito tutto’, invece non è finito tutto. Quello che conta è chi fa i tamponi, se noi nel computo mettiamo tutta la gente che si fa il tampone perché deve andare a ...

