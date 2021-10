"Perché Gualtieri non viene in studio da me". Vergogna del piddino, Nicola Porro lo demolisce in pubblico (Di lunedì 11 ottobre 2021) La zampata di Nicola Porro arriva nella sua consueta Zuppa di Porro, la rubrica video che tiene ogni giorno sul suo blog, una rassegna stampa commentata e spesso tagliente. Ovviamente si parla delle violenze dei no-Green pass, a Porro per esempio non sfugge il commento di Massimo Giannini, direttore de La Stampa che in buona sostanza se la prende con Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia affermando che "la feccia ce l'ha in casa", ossia i neofascisti che per Giannini sarebbero gli unici responsabili di quanto accaduto. Dunque, Porro riflette sulle conseguenze del Green pass obbligatorio, che scatterà il prossimo 15 ottobre. Il giornalista cita il caso di un imprenditore di cui dà conto Repubblica, imprenditore che spiega quanti "casini" comporterà l'obbligatorietà del certificato, per lui e per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) La zampata diarriva nella sua consueta Zuppa di, la rubrica video che tiene ogni giorno sul suo blog, una rassegna stampa commentata e spesso tagliente. Ovviamente si parla delle violenze dei no-Green pass, aper esempio non sfugge il commento di Massimo Giannini, direttore de La Stampa che in buona sostanza se la prende con Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia affermando che "la feccia ce l'ha in casa", ossia i neofascisti che per Giannini sarebbero gli unici responsabili di quanto accaduto. Dunque,riflette sulle conseguenze del Green pass obbligatorio, che scatterà il prossimo 15 ottobre. Il giornalista cita il caso di un imprenditore di cui dà conto Repubblica, imprenditore che spiega quanti "casini" comporterà l'obbligatorietà del certificato, per lui e per ...

Advertising

CarloCalenda : Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo person… - Agenzia_Ansa : 'Io non farò né alleanze né apparentamenti. Ma faremo un'opposizione costruttiva. Penso sia giusto andare a votare… - gabelmanu : RT @LiberoPetrucci: La Raggi sarà il bersaglio anche quando Gualtieri dovrà dimettersi perché calendiani e renziani non ci stanno. https://… - pappocane : RT @CarloCalenda: Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo personale. L… - giap87625642 : RT @laGigogin: Oggi il primo che mi dice che Michetti o Gualtieri tanto è lo stesso, gli tiro una Asics appresso, perché guardate pure a me… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Gualtieri Salvini smaschera la sinistra: "Antifascista, ma vi dico perché non andremo in piazza " I cittadini dovranno poi scegliere il prossimo sindaco tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Su questo fronte Salvini è andato all'attacco. Il leader della Lega innanzitutto ha voluto mettere le ...

Gualtieri e Michetti. Fatti per la città, non parole Tuttavia sia Michetti che Gualtieri non sembrano voler svelare le loro idee fino in fondo, forse perché sanno che qualsiasi possibile cambiamento può determinare anche molto dissenso tra gli elettori ...

Elezioni Roma, Gualtieri: “Ecco perché elettori M5S possono votare per me” Il Fatto Quotidiano I cittadini dovranno poi scegliere il prossimo sindaco tra Enrico Michetti e Roberto. Su questo fronte Salvini è andato all'attacco. Il leader della Lega innanzitutto ha voluto mettere le ...Tuttavia sia Michetti chenon sembrano voler svelare le loro idee fino in fondo, forsesanno che qualsiasi possibile cambiamento può determinare anche molto dissenso tra gli elettori ...