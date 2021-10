No alla gogna mediatica di Antonio Manzo (Di martedì 12 ottobre 2021) di Antonio Manzo La notizia è di quelle “bomba”. Ieri mattina sono state emesse dalla gip su richiesta della procura della Repubblica di Salerno guidata da Francesco Borrelli dieci misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta che conta circa 30 iscritti nel registro degli indagati. Finisce agli arresti domiciliari il consigliere regionale Nino Savastano, per lunghi anni assessore alle politiche sociali al Comune. Nel registro degli indagati, il sindaco di Salerno Napoli. La conclusione delle indagini arriva dopo appena una settimana dal voto amministrativo mentre la città sta ancora smaltendo le “scorie” di una campagna elettorale non senza veleni e polemiche. E, naturalmente, molto centrata sulle presunte responsabilità politiche finite in una indagine della procura di Salerno che, secondo gli oppositori, avrebbe svelato un meccanismo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 12 ottobre 2021) diLa notizia è di quelle “bomba”. Ieri mattina sono state emesse dgip su richiesta della procura della Repubblica di Salerno guidata da Francesco Borrelli dieci misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta che conta circa 30 iscritti nel registro degli indagati. Finisce agli arresti domiciliari il consigliere regionale Nino Savastano, per lunghi anni assessore alle politiche sociali al Comune. Nel registro degli indagati, il sindaco di Salerno Napoli. La conclusione delle indagini arriva dopo appena una settimana dal voto amministrativo mentre la città sta ancora smaltendo le “scorie” di una campagna elettorale non senza veleni e polemiche. E, naturalmente, molto centrata sulle presunte responsabilità politiche finite in una indagine della procura di Salerno che, secondo gli oppositori, avrebbe svelato un meccanismo ...

