Nicol di Amici 2021: chi è, età, cognome, vita privata, Instagram (Di lunedì 11 ottobre 2021) La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Nicol è una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l'ambito banco. La giovane, dal timbro particolare e dalla personalità spiccata, è stata scelta da Rudy, che non ha esitato neanche un secondo a farla entrare. Ma conosciamola meglio! Nicol di Amici 2021: chi è, età, canzoni, tutto sulla cantante Nicol Castagna ha 21 anni ed è originaria di Vicenza. E' nata il 5 dicembre, classe 1999, sotto il segno del Sagittario. Da sempre appassionata di musica, a soli 17 anni ha cominciato a cantare le cover e a pubblicare i suoi video su Youtube, collezionando una 'marea' di visualizzazioni. All'attivo ha già tre singoli, ma ora è pronta a imparare nella scuola più famosa ...

