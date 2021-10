New World: c'è chi fa bannare gli avversari pur di vincere (Di lunedì 11 ottobre 2021) La gestione di un MMO è davvero complicata, in cui gli sviluppatori devono in qualche modo il comportamento degli utenti verso gli altri e di come i vari sistemi messi a disposizione possono essere sfruttati per avvantaggiarsi. Questi sistemi possono essere anche strutturali o addirittura semplici funzioni in uno in ogni piattaforma, come la capacità di bandire un giocatore in caso di comportamenti scorretti. Il sistema messo in atto in New World è abbastanza basilare ed è bastato questo per rendere le guerre, i cui i clan formatisi combattono per conquistare un determinato territorio, una lotta impari. Diverse sono le segnalazioni di giocatori che hanno ricevuto un ban prima di una battaglia o addirittura di interi clan bannati. Il perché è presto detto: meno giocatori affronti, più le chance di vittoria sono maggiori. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) La gestione di un MMO è davvero complicata, in cui gli sviluppatori devono in qualche modo il comportamento degli utenti verso gli altri e di come i vari sistemi messi a disposizione possono essere sfruttati per avvantaggiarsi. Questi sistemi possono essere anche strutturali o addirittura semplici funzioni in uno in ogni piattaforma, come la capacità di bandire un giocatore in caso di comportamenti scorretti. Il sistema messo in atto in Newè abbastanza basilare ed è bastato questo per rendere le guerre, i cui i clan formatisi combattono per conquistare un determinato territorio, una lotta impari. Diverse sono le segnalazioni di giocatori che hanno ricevuto un ban prima di una battaglia o addirittura di interi clan bannati. Il perché è presto detto: meno giocatori affronti, più le chance di vittoria sono maggiori. Leggi altro...

