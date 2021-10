**Milano: a corteo Cobas no greeen pass cori e insulti contro la Cgil e Landini** (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - insulti alla Cgil e al segretario generale Maurizio Landini durante il corteo di protesta dei lavoratori organizzato da Usb, Sol e Cobas a Milano. Arrivati di fronte alla Camera del Lavoro un gruppo di manifestanti ha rivolto cori e insulti ai sindacalisti della Cgil in presidio davanti alla sede milanese. 'Servi', ‘buffoni', ‘venduti', ‘i fascisti siete voi', ‘servi dei padroni' sono alcuni dei cori del corteo rivolti alla Cgil e al segretario Landini. Sventolando bandiere rosse, i manifestanti hanno poi srotolato uno striscione ‘No green pass'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) -allae al segretario generale Maurizio Landini durante ildi protesta dei lavoratori organizzato da Usb, Sol ea Milano. Arrivati di fronte alla Camera del Lavoro un gruppo di manifestanti ha rivoltoai sindacalisti dellain presidio davanti alla sede milanese. 'Servi', ‘buffoni', ‘venduti', ‘i fascisti siete voi', ‘servi dei padroni' sono alcuni deidelrivolti allae al segretario Landini. Sventolando bandiere rosse, i manifestanti hanno poi srotolato uno striscione ‘No green'.

