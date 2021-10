Metal Gear Solid 3 Remake si avvicina? Virtuos sarebbe al lavoro su un remake di un action adventure AAA non annunciato

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Un recente report affermava che Konami aveva dato il via libera a undi3: Snake Eater che, secondo quanto riferito, è in sviluppo presso lo studio specializzato in porting. Ora, nuovi sviluppi hanno forse dato ulteriore credito a questi rumor. Leggi altro...

Nelle ultime settimane hanno preso piede diversi rumor inerenti la produzione di un possibile remake diSolid 3 , realizzato dallo studio cinese Virtuos Games su richiesta di Konami. La notizia è partita da un leaker molto vicino allo studio , e successivamente è stata riportata da Andy ...Non dovrebbe dunque esserci ancora nessuna novità ufficiale riguardante un grande remake in arrivo su PlayStation , che potrebbe essere il vociferato capitolo diSolid . Stando a quanto ...Scene per Metal Gear Solid 3, la scena e il contesto. Hideo Kojima è tornato a esprimersi sui social in relazione alla saga più amata e popolare da lui creata, ossia Metal Gear Solid. Meme per Metal G ...Potrebbe essere emersa un'importante conferma sull'esistenza del remake di Metal Gear Solid 3, arrivata direttamente dalla software house.