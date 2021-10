Mensa, ‘Insieme per Benevento’ risponde a Perifano: “Non ha una sola idea operativa” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la risposta della lista “Insieme per Benevento” al candidato sindaco Perifano sulla questione Mensa. “Perifano non ha una sola idea operativa. Dal centro storico alla Mensa, pare che la sua proposta per la città sia sintetizzabile in “Una commissione per tutto”. Dopo aver proposto una commissione per affrontare i problemi del centro storico, ed un’altra commissione per capire il funzionamento delle opere pubbliche, ora propone una commissione per la Mensa. Perifano deve capire che guidare una città non è come stare comodamente seduto in una delle tante presidenze di sottobosco occupate in questi anni. Ad una città bisogna assicurare soluzioni non commissioni. A ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la risposta della lista “Insieme per Benevento” al candidato sindacosulla questione. “non ha una. Dal centro storico alla, pare che la sua proposta per la città sia sintetizzabile in “Una commissione per tutto”. Dopo aver proposto una commissione per affrontare i problemi del centro storico, ed un’altra commissione per capire il funzionamento delle opere pubbliche, ora propone una commissione per ladeve capire che guidare una città non è come stare comodamente seduto in una delle tante presidenze di sottobosco occupate in questi anni. Ad una città bisogna assicurare soluzioni non commissioni. A ...

Advertising

anteprima24 : ** Mensa, 'Insieme per #Benevento' risponde a #Perifano: 'Non ha una sola idea operativa' **… - LNardecchia : @cristoperplesso Maestro mi ricordi quel tempo in cui un collega mi disse: possiamo mangiare insieme oggi in mensa?… - anteprima24 : ** Parente (Insieme per ##Benevento): 'Strumentalizzano la #Mensa, proprio loro che l'hanno chiusa' **… - Faber_1972 : @MFla90 @Rockland2304 E non mi vergogno di aver aperto gli occhi. Non mi vergogno per non aver mai esibito il green… - JpLafitt : @boni_castellane Intendono quelli che ce la fanno a mettere insieme il pranzo e la cena... Se fossero poveri andreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Mensa ‘Insieme La rivolta degli agenti costretti al panino: “La mensa è un diritto, no al Green Pass” la Repubblica