Måneskin inarrestabili | «Mammamia» conquista Spotify

(Di lunedì 11 ottobre 2021) I record, per i Måneskin, sono ormai di casa, e non stupisce che Mammamia, il loro nuovo singolo, abbia debuttato alla posizione #24 della Classifica Global di Spotify, la più alta new entry della settimana. La canzone, che raggiunge, così, Beggin’ e I WANNA BE YOUR SLAVE, già presenti rispettivamente alle posizioni #13 e #38 della top 50, è presente nella classifica di 34 Paesi nel mondo, e conferma il record italiano di tre brani nella classifica mondiale. https://www.youtube.com/watch?v=mWtCPGmc6EQ