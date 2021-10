Malcuit rischia uno stop più lungo del previsto: la data del suo rientro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sull'infortunio subito da Kevin Malcuit. Lo stop rischia di fermare il francese per molto tempo, almeno fino all'arrivo della prossima "sosta nazionali" di novembre. Vale a dire sette partite in cui l'unico cambio naturale di un sempre presente Giovanni Di Lorenzo sarà il giovanissimo Alessandro Zanoli. "Qualche grattacapo Spalletti potrebbe averlo dietro. Perché Malcuit si è bloccato per un problema muscolare (distrazione al soleo) e rischia di saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni che la capolista Napoli dovrà affrontare cominciando da domenica con il Torino, provando ad allungare sulle inseguitrici", scrive il quotidiano. Dunque, il terzino dovrebbe di nuovo tornare a disposizione del Napoli per il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sull'infortunio subito da Kevin. Lodi fermare il francese per molto tempo, almeno fino all'arrivo della prossima "sosta nazionali" di novembre. Vale a dire sette partite in cui l'unico cambio naturale di un sempre presente Giovanni Di Lorenzo sarà il giovanissimo Alessandro Zanoli. "Qualche grattacapo Spalletti potrebbe averlo dietro. Perchési è bloccato per un problema muscolare (distrazione al soleo) edi saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni che la capolista Napoli dovrà affrontare cominciando da domenica con il Torino, provando ad allungare sulle inseguitrici", scrive il quotidiano. Dunque, il terzino dovrebbe di nuovo tornare a disposizione del Napoli per il ...

Advertising

gilnar76 : Malcuit rischia di tornare dopo la sosta nazionali (di novembre): la data del suo rientro #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Malcuit rischia di tornare dopo la sosta nazionali (di novembre): la data del suo rientro - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Malcuit infortunato, rischia di saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Malcuit infortunato, rischia di saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, Malcuit infortunato, rischia di saltare l’intero ciclo di 7 gare in 22 giorni -