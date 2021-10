Luca Percassi sui biglietti | “Rivaluteremo i prezzi | all’Atalanta serve il suo pubblico”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ai microfoni de l’Eco di Bergamo, ha parlato l’amministratore delegato dell’Atalantasulla questione. Le dichiarazioni disull’Atalanta “E’ importante per l’Atalanta avere il sostegno dello stadio, così come mi auguro torni presto il sostegno della Curva. Abbiamo rivisto la politica dei, ci è venuto un colpo al cuore, aver L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spezia-Atalanta, nove aquilotti out, doppio recupero per Gasperini Probabili formazioni Atalanta – Hellas Verona, 9^ giornata Serie A Udinese-Atalanta: la sfida degli attacchi spuntati, undici gli assenti Musso-Atalanta, settimana decisiva per la trattativa (si respira ottimismo). La ...

L'Eco di Bergamo

L'amministratore delegato nerazzurro: "Qualificarci sarebbe come conquistare l'ennesimo trofeo di questo ciclo" La pausa di campionato è il momento buono anche per stilare un primo bilancio e per quan ...