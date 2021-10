Luca Bernardi vicinissimo alla Superbike: Barni lo aspetta (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo una stagione positiva in Supersport, Luca Bernardi potrebbe già salire in Superbike, con destinazione Barni Racing. Il sanmarinese, debuttante quest’anno nel mondiale intermedio, è ad un passo dalla firma con la scuderia di Marco Barnabò. Per Luca ci sarebbe la possibilità di correre con una Ducati Panigale V4R, con il supporto diretto della casa bolognese. Un bel colpo per il campione uscente del CIV, che nel suo esordio iridato ha già colpito per le sue prestazioni. Luca Bernardi: è fatta con Barni? Con il mercato piloti delle case ufficiali già concluso, restano da piazzare le moto satelliti. Barni sta già lavorando da tempo alla squadra del 2022, che avrà come solo compito di dare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo una stagione positiva in Supersport,potrebbe già salire in, con destinazioneRacing. Il sanmarinese, debuttante quest’anno nel mondiale intermedio, è ad un passo dfirma con la scuderia di Marco Barnabò. Perci sarebbe la possibilità di correre con una Ducati Panigale V4R, con il supporto diretto della casa bolognese. Un bel colpo per il campione uscente del CIV, che nel suo esordio iridato ha già colpito per le sue prestazioni.: è fatta con? Con il mercato piloti delle case ufficiali già concluso, restano da piazzare le moto satelliti.sta già lavorando da temposquadra del 2022, che avrà come solo compito di dare ...

SBK, Luca Bernardi si avvicina alla Ducati di Barni in Superbike

