LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: non va via la fuga (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Proseguono gli attacchi. 12.45 Prima parte di gara completamente pianeggiante, poi, dopo una cinquantina di chilometri, si entra nel circuito di Lissolo, da ripetere quattro volte. 12.41 Percorsi 20 chilometri di gara. 12.38 Ancora scatti, ma non va via la fuga. 12.33 Gruppo che procede compatto, ma ad alte velocità. 12.28 Prova a muoversi Zandri (Work Service Marchiol). 12.23 Non va via la fuga, ma il gruppo prosegue molto allungato. 12.20 Partenza, come di consueto, ad altissime velocità. 12.18 Al via 112 atleti. 12.16 PARTITA LA Coppa Agostoni! 12.13 A dare il via alla gara il Presidente delle Federciclismo Cordiano Dagnoni. 12.10 Corridori partiti per un breve tratto di trasferimento. 12.07 Ancora immagini dal via: 12.06 Le squadre ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48 Proseguono gli attacchi. 12.45 Prima parte di gara completamente pianeggiante, poi, dopo una cinquantina di chilometri, si entra nel circuito di Lissolo, da ripetere quattro volte. 12.41 Percorsi 20 chilometri di gara. 12.38 Ancora scatti, ma non va via la. 12.33 Gruppo che procede compatto, ma ad alte velocità. 12.28 Prova a muoversi Zandri (Work Service Marchiol). 12.23 Non va via la, ma il gruppo prosegue molto allungato. 12.20 Partenza, come di consueto, ad altissime velocità. 12.18 Al via 112 atleti. 12.16 PARTITA LA! 12.13 A dare il via alla gara il Presidente delle Federciclismo Cordiano Dagnoni. 12.10 Corridori partiti per un breve tratto di trasferimento. 12.07 Ancora immagini dal via: 12.06 Le squadre ...

