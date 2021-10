La sorpresa del campione d’Europa che è pronto a giocare in Serie C (Di lunedì 11 ottobre 2021) La promessa di Verratti alla sua Pescara: “Tornerò alla fine del contratto con il Paris Saint Germain, lo farò per gli amici e la famiglia” Due sole squadre in carriera. Una, quella che è stata disposta a investire su di lui quando era il giovane emergente del calcio italiano, l’altra è la squadra del cuore, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 ottobre 2021) La promessa di Verratti alla sua Pescara: “Tornerò alla fine del contratto con il Paris Saint Germain, lo farò per gli amici e la famiglia” Due sole squadre in carriera. Una, quella che è stata disposta a investire su di lui quando era il giovane emergente del calcio italiano, l’altra è la squadra del cuore, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : sorpresa del (Im)Perfetti criminali, al via le riprese del film Sky Original Una storia che ci ha convinti subito, sul valore dell'amicizia e del riscatto e con una grandissima trovata che, siamo certi, riserverà più di una sorpresa al nostro pubblico. Per il cast abbiamo ...

Diretta Coppa Agostoni 2021/ Streaming video Rai: l'anno finisce a Lissone L'ultima edizione della Coppa Agostoni è dunque ancora quella del 2019, vinta a sorpresa dal bielorusso Alexandr Riabushenko : oggi invece chi vincerà a Lissone? Diretta Coppa Bernocchi 2021/ Ha ...

Sorpresa dal buio ai Laghi del Sillara: escursionista di 26 anni rintracciata dal Soccorso Alpino La Repubblica L'autunno caldo di Tavares A pochi mesi dalla presentazione del piano industriale i sindacati sono sul piede di guerra, non solo in Italia: la tensione sale anche in Germania e Francia ...

Palermo-Foggia, sorpresa Martinelli: l’ex rosanero e lo scatto con Pelagotti Durante Palermo - Foggia si è respirata aria di festa con qualche pizzico di nostalgia. Sugli spalti, infatti, era presente quell'Alessandro Martinelli che nell'anno della Serie D rappresentò al megli ...

