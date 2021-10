Inter | campagna abbonamenti pronta a ripartire | i dettagli

(Di lunedì 11 ottobre 2021), il club nerazzurro è pronto a riaprire laai suoi tifosi: tutti iGià a partire dalle prossime settimane l’potrebbe riaprire la propria. Il club nerazzurro, al pari del Milan, starebbe lavorando concretamente in questa direzione. A riportarlo è Calcio e Finanza, che spiega che per dare il via libero definitivo le società aspettano che il Governo riapra gli stadi al 100% della loro capienza. Sono attese novità nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

