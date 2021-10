Il sito del Ministero della Giustizia è offline ma non è colpa degli hacker (Di lunedì 11 ottobre 2021) Niente paura. Non ci dovrebbero essere gli hacker all’interno del Ministero della Giustizia. Se provate a collegarvi a www.Giustizia.it e non riuscite nel vostro intento, potrebbe non essere colpa dei comodissimi pirati informatici su cui si è sempre pronti a scaricare colpe e responsabilità dei disastri hi-tech della Pubblica Amministrazione. Non è stato nemmeno Renato Brunetta – né direttamente alla tastiera in veste di nerd capace di crackare piattaforme e sistemi, né come mandante – a trovare il giusto escamotage per riportare alla scrivania dell’ufficio i dipendenti che hanno voluto la pandemia (tesi complottista dell’ultimo minuto) per lavorare da casa. Se non funziona niente la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quanto non si pensi. Chi gestisce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Niente paura. Non ci dovrebbero essere gliall’interno del. Se provate a collegarvi a www..it e non riuscite nel vostro intento, potrebbe non esseredei comodissimi pirati informatici su cui si è sempre pronti a scaricare colpe e responsabilità dei disastri hi-techPubblica Amministrazione. Non è stato nemmeno Renato Brunetta – né direttamente alla tastiera in veste di nerd capace di crackare piattaforme e sistemi, né come mandante – a trovare il giusto escamotage per riportare alla scrivania dell’ufficio i dipendenti che hanno voluto la pandemia (tesi complottista dell’ultimo minuto) per lavorare da casa. Se non funziona niente la spiegazione potrebbe essere molto più semplice di quanto non si pensi. Chi gestisce ...

