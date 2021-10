Il Napoli tenta il colpo a zero dall'Ajax: contatti avviati con Raiola (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira, il Napoli e la Roma si sono fatti avanti per chiedere informazioni in merito al calciatore dell'Ajax Mazraoui. Il contratto del giocatore scadrà nel 2022, ed ecco perché le due squadre italiane hanno sondato il terreno per tentare il colpo. Mazraoui Ajax Champions L'agente di Mazraoui è Mino Raiola, è proprio al noto procuratore che si sono rivolte Roma e Napoli per conoscere le possibilità di aggiudicarsi il calciatore a parametro zero la prossima estate. Ecco il tweet: #ASRoma and #Napoli have asked info to Mino #Raiola for Noussair #Marzaoui, which could leave #Ajax as a free agent next summer. #transfers https://t.co/ueJrqgvgBO— ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo quanto riferito dal collega Nicolò Schira, ile la Roma si sono fatti avanti per chiedere informazioni in merito al calciatore dell'Mazraoui. Il contratto del giocatore scadrà nel 2022, ed ecco perché le due squadre italiane hanno sondato il terreno perre il. MazraouiChampions L'agente di Mazraoui è Mino, è proprio al noto procuratore che si sono rivolte Roma eper conoscere le possibilità di aggiudicarsi il calciatore a parametrola prossima estate. Ecco il tweet: #ASRoma and #have asked info to Mino #for Noussair #Marzaoui, which could leave #as a free agent next summer. #transfers https://t.co/ueJrqgvgBO— ...

Advertising

usetebrain : @darkbassplayer @alesallusti Perché Formigli cos'è? Un comunista che non ti fa parlare e tenta solo di massacrare… - ilnapolionline : Onana per il dopo Handanovic, ma il Napoli tenta di inserirsi - - Frances25551623 : RT @matteosalvinimi: Napoli, clandestino accoltella donna per rapinarla. Preso. La Spezia, immigrato pregiudicato e che doveva essere espul… - MondoNapoli : Torino, si tenta di recuperare Belotti e Verdi per il Napoli: il punto - - Panda_Rei_64 : @ProfCampagna F) Conte che tenta di minimizzare il disastro M5s andando a Napoli a festeggiare il terzo posto dei g… -