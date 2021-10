Gimbe conta dai 4 ai 5 milioni di lavoratori non vaccinati

(Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - "Noi oggi abbiamo raggiunto una percentuale importante di, forse anche inimmaginabili fino a qualche mese fa. Bisogna però anche tenere conto che oggi abbiamo 8,4di italiani over 12 che non hanno fatto nemmeno una dose, tra questi ci sono 4-5in età lavorativa". Lo sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, a Radio Cusano Campus. "L'obbligo di green pass per tutti ifinora ha prodotto un effetto modesto sulle vaccinazioni - prosegue il presidente della Fondazione- mi aspettavo di più in questo senso. Se questi 4-5dinon si vaccineranno in questa settimana bisognerebbe fare 12-15di tamponi a settimana e questo non sarebbe proprio ...

In Italia , secondo i dati elaborati dalla fondazione, i nuovi casi nella settimana dal 29 ... Il sistema scolastico pubblico di New York, chepiù di un milione di studenti, è uno dei primi ......a 17 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti e nessuna... 'Sul fronte ospedaliero - afferma Renata Gili,responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari di- si ...Per il presidente Cartabellotta, con questo dato "si dovrebbero fare 12-15 milioni di tamponi a settimana e questo non sarebbe proprio fattibile perché non abbiamo questa capacità produttiva" ...Le coperture vaccinali per fascia di età con almeno una dose di vaccino sono molto variabili: dal 96,7% degli over 80 al 70,4% della fascia 12-19.