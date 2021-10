Eternals: una featurette parla dell'importanza del film sul MCU (Di lunedì 11 ottobre 2021) La regista Chloé Zhao ha parlato del suo approccio alla regia di Eternals e una featurette approfondisce l'importanza del film per il futuro del MCU. Eternals sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento di chiusura e una nuova featurette parla dell'importanza del film diretto da Chloé Zhao. Il produttore Kevin Feige svela nel video che il lungometraggio parlerà delle origini del Marvel Cinematic Universe dando spazio a dei personaggi incredibilmente potenti e al tempo stesso alle complesse dinamiche esistenti all'interno di una famiglia. Il coinvolgimento di Chloé Zhao, inoltre, ha permesso di creare un approccio unico e originale ai film ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) La regista Chloé Zhao hato del suo approccio alla regia die unaapprofondisce l'delper il futuro del MCU.sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma come evento di chiusura e una nuovadeldiretto da Chloé Zhao. Il produttore Kevin Feige svela nel video che il lungometraggio parleràe origini del Marvel Cinematic Universe dando spazio a dei personaggi incredibilmente potenti e al tempo stesso alle complesse dinamiche esistenti all'interno di una famiglia. Il coinvolgimento di Chloé Zhao, inoltre, ha permesso di creare un approccio unico e originale ai...

