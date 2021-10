Dying Light 2 Stay Human: gli sviluppatori parlano del rinvio e delle abilità in gioco (Di lunedì 11 ottobre 2021) C'è molta curiosità negli appassionati del genere degli FPS rispetto a Dying Light 2 Stay Human, nuova opera di Techland prevista per l'uscita il 4 febbraio 2022, con un paio di mesetti di ritardo rispetto alla data originale. Come verrà utilizzato questo tempo in più a disposizione? Ce lo racconta Tymon Smektala, lead designer del gioco. "Stiamo controllando per bene tutto, nel gioco. Dying Light 2 è pieno di sistemi complessi che si intersecano, creati da centinaia di persone. A un certo punto della produzione tutto si combina e comincia a funzionare all'unisono, ma si scoprono anche casi limite in cui magari non accade e vuoi sistemare la cosa. Di solito sono fix piuttosto semplici, ma vuoi essere sicuro di testare e venire a capo del maggior numero ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) C'è molta curiosità negli appassionati del genere degli FPS rispetto a, nuova opera di Techland prevista per l'uscita il 4 febbraio 2022, con un paio di mesetti di ritardo rispetto alla data originale. Come verrà utilizzato questo tempo in più a disposizione? Ce lo racconta Tymon Smektala, lead designer del. "Stiamo controllando per bene tutto, nel2 è pieno di sistemi complessi che si intersecano, creati da centinaia di persone. A un certo punto della produzione tutto si combina e comincia a funzionare all'unisono, ma si scoprono anche casi limite in cui magari non accade e vuoi sistemare la cosa. Di solito sono fix piuttosto semplici, ma vuoi essere sicuro di testare e venire a capo del maggior numero ...

