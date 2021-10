Draghi in visita alla sede della Cgil alle 12.15 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi andrà in visita alla sede della Cgil a Roma. Il premier incontrerà il leader della Cgil Maurizio Landini a Corso d'Italia alle 12.15. . 11 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Marioandrà ina Roma. Il premier incontrerà il leaderMaurizio Landini a Corso d'Italia12.15. . 11 ottobre 2021

Incontri con Raimondo e alla Casa Bianca. L'agenda di Giorgetti negli Usa La visita in agenda è, invece, pensata per confermare la svolta intrapresa dall'Italia con Draghi. Cioè, come ha scritto la rivista americana Foreign Affairs , che "allineando le sue politiche con le ...

Attacco alla sede delle Cgil, Draghi in visita alla sede Attacco alla Cgil: il premier incontrerà il leader del sindacato Il presidente del Consiglio Mario Draghi andrà in visita alla sede della Cgil a Roma dopo l’attacco di sabato. Il premier incontrerà il ...

