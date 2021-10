Costa | «Scadenza del Green pass? C’è tempo | magari fra pochi mesi non servirà più»

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il sottosegretario alla Salute Andreatorna a parlare di, della sua validità, che «resta ovviamente a 12», e soprattutto del suo utilizzo: «Abbiamo davanti un ragionevoleper valutare quello che sarà il quadro, augurandosi che da qui ailnon serva più perché siamo usciti dalla pandemia (del Coronavirus, ndr)», spiega all’Ansa. Ladei, che per la maggior parte avverrà a 2022 inoltrato, è cioè un problema per il quale – aggiunge – «abbiamo sufficientedavanti che ci consentirà di affrontarlo ed eventualmente trovare soluzioni». In altre parole, «non è un problema ...

Ladei green pass, che per la gran parte avverrà a 2022 inoltrato, è cioè un problema per il quale - ha specificato- abbiamo sufficiente tempo davanti che ci consentirà di affrontarlo ...Il sottosegretario alla Salute, Andrea, ha dichiarato che una prima revisione del Green Pass potrebbe avvenire già a dicembre , in concomitanza con ladello Stato di emergenza. "Sarà possibile rivedere ed eventualmente ...Green pass, alla vigilia del 15 ottobre che segna una vera e propria rivoluzione per il mondo del lavoro, si annuncia già un cambio di rotta in vista del 2022. Lo afferma ...Possibile revisione e riduzione dell’applicazione del Green pass: è quanto auspica il sottosegretario Andrea Costa. Tutto, però, dipenderà dai dati Covid.