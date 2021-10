(Di lunedì 11 ottobre 2021) Oggi a Taranto e in decine di altre cittàin tutta Italia glisi sono mobilitati in migliaia per logenerale indetto da diverse sigle sindacali. Al centro della protesta la richiesta di un rientro ine l’opposizione ai nuovi piani di riforma della scuola presenti nel PNRR. Gliattaccano il Governoper il sovraffollamento nellee nei, il costo di libri e trasporti, la crescente aziendalizzazione della scuola pubblica e lo sfruttamento in alternanza scuola-lavoro. «Poco o nulla è stato fatto per garantire un rientro a scuola in» dichiara Dennis Boccuni, responsabile locale del Fronte della Gioventù Comunista, tra le organizzazioni promotrici della protesta «l’anno scorso sono stati ...

Classi e pullman sovraffollati. Gli studenti in sciopero chiedono sicurezza a Mario Draghi

