Calcio, la favola di Edy Reja con l’Albania. Il sogno mondiale non è più un miraggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Edy Reja e l’Albania: una favola dal sapore mondiale. Il 17 aprile del 2019 chi aveva annunciato il proprio ritiro da allenatore in Serie A ha accettato una nuova sfida. Sì, perché fare il selezione di una rappresentativa nazionale è qualcosa di diverso da quella di allenare ogni giorno. Approccio e modo di gestire diversi che hanno convinto il classe ’45 nativo di Gorizia a proseguire nell’avventura. La promozione in Lega 2 di Nations League ha creato entusiasmo e ha dato ai calciatori albanesi le giuste motivazioni. Il ‘Pallone’ ha un forte seguito e la Federazione crede nel progetto, pensando a nuove strutture. E così nella terra delle aquile sognare non costa nulla in un girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar in cui la selezione di Reja ha vinto gli ultimi tre match disputati: 1-0 contro ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Edy: unadal sapore. Il 17 aprile del 2019 chi aveva annunciato il proprio ritiro da allenatore in Serie A ha accettato una nuova sfida. Sì, perché fare il selezione di una rappresentativa nazionale è qualcosa di diverso da quella di allenare ogni giorno. Approccio e modo di gestire diversi che hanno convinto il classe ’45 nativo di Gorizia a proseguire nell’avventura. La promozione in Lega 2 di Nations League ha creato entusiasmo e ha dato ai calciatori albanesi le giuste motivazioni. Il ‘Pallone’ ha un forte seguito e la Federazione crede nel progetto, pensando a nuove strutture. E così nella terra delle aquile sognare non costa nulla in un girone di qualificazione per i Mondiali in Qatar in cui la selezione diha vinto gli ultimi tre match disputati: 1-0 contro ...

Advertising

zazoomblog : Calcio la favola di Edy Reja con l’Albania. Il sogno mondiale non è più un miraggio - #Calcio #favola #l’Albania.… - OA_Sport : #Calcio L'Albania sogna la prima storica qualificazione ai Mondiali: Edy Reja, il condottiero della panchina, nella… - YouTvrs : Nella #Samb si salvano in pochi, prestazione super per tutto il Porto d’Ascoli con under da favola: le pagelle -… - ArabellaCadoni : Morale della favola ?? Il VAR non serve a niente - LeonardoMelii : @PianiMino Piu che favola c è gente magari di 120kg che dal proprio divano crede e ne è anche siciro di saperne di… -