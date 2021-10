Beautiful anticipazioni: Liam porta via Kelly, è il ko per Steffy (Di lunedì 11 ottobre 2021) Liam non avrebbe mai voluto assistere alla scena ce ha visto a casa di Steffy. Sospettava qualcosa ma non immaginava di trovare la sua ex in quello stato. Si stava preoccupando per la presenza di Finnegan nella sua vita ma a quanto pare c’è molto altro di cui occuparsi…Cosa farà quindi adesso il giovane Spencer? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2021. Una nuova puntata della soap americana ci porta ancora una volta a Los Angeles dove Liam è sotto shock. Ha trovato Steffy quasi priva di sensi a letto e adesso teme che questa cosa possa avere delle conseguenze anche sulla piccola Kelly. Liam inizia a pensare che Steffy in questo momento ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 ottobre 2021)non avrebbe mai voluto assistere alla scena ce ha visto a casa di. Sospettava qualcosa ma non immaginava di trovare la sua ex in quello stato. Si stava preoccupando per la presenza di Finnegan nella sua vita ma a quanto pare c’è molto altro di cui occuparsi…Cosa farà quindi adesso il giovane Spencer? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2021. Una nuova puntata della soap americana ciancora una volta a Los Angeles doveè sotto shock. Ha trovatoquasi priva di sensi a letto e adesso teme che questa cosa possa avere delle conseguenze anche sulla piccolainizia a pensare chein questo momento ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 11 ottobre: Hope viene turbata dalle parole di Thomas - #Beautiful #anticipazioni… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni dell'11 ottobre: il delirio di Steffy - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #12ottobre - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 ottobre 2021 - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: uno scontro e una tremenda vendetta nelle nuove puntate -