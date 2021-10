Atalanta, continua l’emergenza infortuni: stop per un altro difensore (Di lunedì 11 ottobre 2021) La pausa di ottobre ha portato parecchi problemi a Gian Piero Gasperini, il tecnico dell’Atalanta dopo Toloi perde anche Berat Djimsiti, infortunatosi sabato sera nella sfida tra Ungheria e Albania. Una frattura dell’avambraccio che costringerà il difensore a rimanere fuori per almeno un mese, in un momento davvero complicato: dopo il rientro l’Atalanta dovrà affrontare un altro tour de force compresa la trasferta di Manchester contro lo United. LEGGIA ANCHE: Atalanta, brutta tegola dalla Nazionale: un titolare infortunato! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 ottobre 2021) La pausa di ottobre ha portato parecchi problemi a Gian Piero Gasperini, il tecnico dell’dopo Toloi perde anche Berat Djimsiti, infortunatosi sabato sera nella sfida tra Ungheria e Albania. Una frattura dell’avambraccio che costringerà ila rimanere fuori per almeno un mese, in un momento davvero complicato: dopo il rientro l’dovrà affrontare untour de force compresa la trasferta di Manchester contro lo United. LEGGIA ANCHE:, brutta tegola dalla Nazionale: un titolare infortunato! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

angelomangiante : #Mourinho ottiene stasera il record di 42 partite di fila imbattuto in casa. #Pioli continua a vincere ovunque, anc… - serieAnews_com : ?? Continua il momento nero dell'#Atalanta: dopo #Gosens e #Pessina, si ferma anche #Djimsiti - Antonio89704611 : @LapoDeCarlo1 Presto per dirlo...diciamo che in campionato abbiamo lasciato 2 punti sanguinosi con la Samp e anche… - infoitsport : R. Bianchi: 'Milan, che intensità contro l'Atalanta. Tonali è in continua crescita' - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: R. Bianchi: 'Milan, che intensità contro l'Atalanta. Tonali è in continua crescita' -