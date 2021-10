(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Adnkronos) –le aziende piùdagli italiani. E’ quanto emerge dall’indagine disul livello di conoscenza e fiducia nei confronti di istituzioni e grandi aziende. L’indagine è parte di una più ampia svolta insieme alle organizzazioni di consumatori partner di Euroconsumers – Ocu in Spagna, Test-Achats in Belgio e DecoProteste in Portogallo L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

nunziapenelope : RT @Adnkronos: E' quanto emerge dall'indagine sul livello di conoscenza e fiducia nei confronti di istituzioni e grandi aziende. https://t.… - TV7Benevento : Altroconsumo, Google e Amazon le imprese più apprezzate... - Adnkronos : E' quanto emerge dall'indagine sul livello di conoscenza e fiducia nei confronti di istituzioni e grandi aziende. - fisco24_info : Altroconsumo, Google e Amazon le imprese più apprezzate: Google e Amazon le aziende più apprezzate dagli italiani.… - italiaserait : Altroconsumo, Google e Amazon le imprese più apprezzate -

Ultime Notizie dalla rete : Altroconsumo Google

Adnkronos

... pensata per divertire ed educare a navigare sui social in modo responsabile e sicuro, nell'ambito di 'Vivi Internet, al meglio' da, Polizia di Stato, Mondo Digitale ed... premiata con 5 stelle per la propria solidità daFinanza. L'indagine dell'... comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Google e Amazon le aziende più apprezzate dagli italiani. E’ quanto emerge dall’indagine di Altroconsumo sul livello di conoscenza e fiducia nei confronti di istituzioni e grandi aziende. L’indagine è ...Paolo Nespoli, prende parte alla promozione di Space Shelter, il videogioco online in grado di spiegare che cos’è la cybersicurezza ...