Misteruniquelife, al secolo Fabrizio Politi, 42 anni, romano, art director di professione, influencer da 100 mila follower per vocazione "All'inizio avevo un profilo qualunque, scimmiottavo le pose dei profili che seguivo. Poi, un giorno, ho pensato che avrei potuto rendere digitale la creatività che ho sempre messo nel mio lavoro. E allora ho cominciato a giocare con i social, divertendomi a schernire bonariamente quel 'mondo di plastica'". A chi gli domanda se fare l'influencer sia un mestiere Fabrizio risponde così: " Se lo fai solo per mostrarti patinato, fare l'influencer non è un mestiere, lo diventa se alla base c'è un progetto da sviluppare, una storia da raccontare con un obiettivo preciso". E lui il suo obiettivo l'ha trovato: raccontare una Roma diversa, incantata. Si chiamano Misteruniquecoffee e sono la nuova moda che fa impazzire la ...

Ultime Notizie dalla rete : spasso per Viterbese, il presidente perde la pazienza e attacca la squadra. 'Vergognosi: chiedo scusa ai tifosi' 'Non mi rassegno: nelle prossime ore cercherò di ragionare razionalmente, ma fosse per me li manderei a spasso. A gennaio interverremo massicciamente ma il mercato è lontano e dobbiamo trovare ...

Beatrice di York, prime foto con la figlia Sienna Elizabeth: la principessa è una mamma... felice e trasandata Beatrice di York, ecco le prime foto con la figlia Sienna Elizabeth. La principessa è fotografata a spasso per Londra con il marito Edoardo Mapelli Mozzi (ricordi il loro royal wedding? ): la primogenita di Andrea e Sarah Ferguson è una mamma raggiante e… trasandata. Dal fidanzamento alla ...

A spasso per la città con l’influencer L'HuffPost A spasso per la città con l’influencer E lui il suo obiettivo l’ha trovato: raccontare una Roma diversa, incantata. Si chiamano Misteruniquecoffee e sono la nuova moda che fa impazzire la Capitale. Sono tour mattutini, si comincia molto pr ...

Luiz Felipe Scolari torna a spasso Felipao ancora a spasso. Non è durata molto l’ennesima avventura di Luiz Felipe Scolari sulla panchina del Gremio. L’ex commissario tecnico del Brasile e del Portogallo quatt ...

