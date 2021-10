Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Casalmaggiore batte Scandicci in tre set (Di domenica 10 ottobre 2021) VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore batte 3-0 (25-23, 25-23, 27-25) la Savino Del Bene Scandicci nella sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Partita molto combattuta, con le ragazze di coach Barbolini che mettono più volte la testa avanti ma sprecano. Bechis e compagne invece rimangono lucide nei momenti decisivi e si portano così a casa i primi tre punti della stagione. Fra le padrone di casa spiccano i 19 punti di Yana Shcherban, mentre alle ospiti non bastano i 16 di Natalia Zilio Pereira. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) VBC Trasporti Pesanti3-0 (25-23, 25-23, 27-25) la Savino Del Benenella sfida valevole per la prima giornata del campionato diA1di. Partita molto combattuta, con le ragazze di coach Barbolini che mettono più volte la testa avanti ma sprecano. Bechis e compagne invece rimangono lucide nei momenti decisivi e si portano così a casa i primi tre punti della stagione. Fra le padrone di casa spiccano i 19 punti di Yana Shcherban, mentre alle ospiti non bastano i 16 di Natalia Zilio Pereira. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1...

