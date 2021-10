Volley | 1^ giornata Superlega 2021 2022 | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ildella primadi: ecco le informazioni per vedere le partite. Dopo una magnifica estate ricca di successi, il massimo campionato dimaschile sta per iniziare. Tredici club al via, con tante novità nei roster e i migliori giocatori al mondo pronti a dare spettacolo in un campionato che si preannuncia molto combattuto. Si parte con l’anticipo tra Padova e Civitanova sabato 9 ottobre, mentre Trento e Verona si sfideranno nel posticipo di martedì 12 ottobre. Turno di riposo per l’Allianz Milano. Di seguito ildettagliato e come vedere intv e streaming le partite. REGOLAMENTO: FORMULA E COME FUNZIONA STREAMING E TV – Le ...

DIRETTA MONZA MODENA: BIG MATCH PER LA PRIMAMonza Modena, diretta dagli arbitri Puecher e Cerra, è la partita dimaschile in programma oggi, domenica 10 ottobre 2021 per la Serie A1: fischio d'inizio previsto per le o re 18.00. ......abbiamo fatto qualcosa di magnifico e vogliamo provare a replicarelo anche con Trentino. ...sulla gioia per la medaglia d'oro ai campionato europei ed è intervenuto nel corso dell'ultima...Diretta Monza Modena: streaming video Rai, orario e risultato live della partita di volley maschile, valida nella 1^ giornata della Serie A1 Superlega.Esordio senza punti per la Vero Volley Monza di Marco Gaspari, fermata alla E-Work Arena di Busto Arsizio dalle padrone di casa della Unet E-Work, in rimonta, per 3-1. La prima gi ...