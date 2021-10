Uomini e Donne, duro attacco a Gemma Galgani: “Invidiosa della mia bellezza” (Di domenica 10 ottobre 2021) Gemma Galgani proprio non trova pace ad Uomini e Donne, un’ex dama torna ad attaccarla dandole dell’Invidiosa Maria Tona è tornata a parlare di una sua vecchia collega e compagna d’avventura per cui non ha mai nutrito grande stima: Gemma Galgani. A DiPiù, l’ex dama di Uomini e Donne non ha proferito parole al miele L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)proprio non trova pace ad, un’ex dama torna ad attaccarla dandole dell’Maria Tona è tornata a parlare di una sua vecchia collega e compagna d’avventura per cui non ha mai nutrito grande stima:. A DiPiù, l’ex dama dinon ha proferito parole al miele L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ettore_Rosato : Grazie a @BeppeSala: 6 donne e 6 uomini. Non parole ma fatti. Complimenti @AlessiaCappello per nomina nella giunta… - Mov5Stelle : ALLE ELEZIONI DEL 10 E 11 OTTOBRE IN SICILIA E SARDEGNA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE Dopo aver barrato il simbolo, puoi… - RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - Novella_2000 : Uomini e donne, Matteo ha fatto la sua scelta: ecco chi è - blogtivvu : Anticipazioni Uomini e Donne: uno dei tronisti ha scelto a sorpresa! #uominiedonne -