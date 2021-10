Tragedia in Italia “Papi” si è suicidato in diretta Facebook (Di domenica 10 ottobre 2021) Papi l'Americano 49 anni — si è tolto la vita impiccandosi a un albero in un campo, a poca distanza dalla tenda in cui viveva da circa sei mesi, non lontano dall’autostrada Milano-Napoli. Ma a far discutere sono le terribili circostanze legate all’estremo gesto e al suo ritrovamento. #FOTO A FINE ARTICOLO Raccontano alcuni utenti Facebook che l’uomo, finito ai margini della società dopo aver perso lavoro, casa e salute (aveva avuto un ictus anni fa), si sarebbe ripreso con lo smartphone e avrebbe realizzato una diretta su Facebook della sua morte.È stata una sua conoscente ad avvertire i carabinieri della stazione di Lodi Vecchio. «Ho visto la scena in diretta social — racconta la donna — e ho chiamato immediatamente il 112. Ho cercato anche di dare loro indicazioni abbastanza precise su dove ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 ottobre 2021)l'Americano 49 anni — si è tolto la vita impiccandosi a un albero in un campo, a poca distanza dalla tenda in cui viveva da circa sei mesi, non lontano dall’autostrada Milano-Napoli. Ma a far discutere sono le terribili circostanze legate all’estremo gesto e al suo ritrovamento. #FOTO A FINE ARTICOLO Raccontano alcuni utentiche l’uomo, finito ai margini della società dopo aver perso lavoro, casa e salute (aveva avuto un ictus anni fa), si sarebbe ripreso con lo smartphone e avrebbe realizzato unasudella sua morte.È stata una sua conoscente ad avvertire i carabinieri della stazione di Lodi Vecchio. «Ho visto la scena insocial — racconta la donna — e ho chiamato immediatamente il 112. Ho cercato anche di dare loro indicazioni abbastanza precise su dove ...

Advertising

FBiasin : #Vajont, 9 ottobre 1963. Se siete troppo giovani per conoscere “i perché” di una tragedia annunciata - una delle p… - emergenzavvf : #8ottobre, vent’anni fa la tragedia di #Linate. Il pensiero dei #vigilidelfuoco #oggi è per le 118 vittime del più… - UNICEF_Italia : #3ottobre 2013, la più grave tragedia delle migrazioni nel #Mediterraneo. Da allora, altre 18.500 vittime in quel m… - MAKEFREEUS : @dottorpax L' Italia non ha mai fatto i conti con la tragedia di essere fascista. - andrepirii : @time_tiz @Corriere Cazzo fra 40 milioni di morti in Italia, è una tragedia -