Tottenham, Paratici molla Vlahovic: “Non rientra nei piani della società” (Di domenica 10 ottobre 2021) Il direttore generale del Tottenham, Fabio Paratici, nel corso del Festival dello Sport in corso a Trento, ha parlato dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, eliminandolo dalla lista degli obiettivi degli Spurs: “Il profilo del serbo piace a tanti, ma per ora non rientra nei piani del Tottenham”. Il serbo, in scadenza di contratto nel 2023, non rinnoverà il proprio contratto con il club viola, come annunciato dal presidente Rocco Commisso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Il direttore generale del, Fabio, nel corso del Festival dello Sport in corso a Trento, ha parlato dell’attaccanteFiorentina, Dusan, eliminandolo dalla lista degli obiettivi degli Spurs: “Il profilo del serbo piace a tanti, ma per ora nonneidel”. Il serbo, in scadenza di contratto nel 2023, non rinnoverà il proprio contratto con il club viola, come annunciato dal presidente Rocco Commisso. SportFace.

