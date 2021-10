Tebas: «Più forti sono i campionati e meno ci saranno casi come la Superlega» (Di domenica 10 ottobre 2021) Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento: ecco cosa ha dichiarato Il presidente della Liga Javier Tebas ospite in collegamento del Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue dichiarazioni: LIGA – «Siamo ai dettagli per l’accordo col fondo CVC. Abbiamo avuto notevoli perdite nell’ultimo anno a causa del Coronavirus e questo accordo è importante. Ci sono tre club che spiccano per quanto riguarda il voto contrario all’ingresso del fondo, tra cui anche il Real Madrid. Io credo che maggiore sarà la forza dei campionati nazionali e minore sarà la nascita di progetti come la Superlega. Bisognerebbe dividere meglio le entrate tra le società interessate». CLASICO – «Ogni partita è importante, ma il Clasico in modo speciale. Queste partite ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Javier, presidente della Liga, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento: ecco cosa ha dichiarato Il presidente della Liga Javierospite in collegamento del Festival dello Sport di Trento. Ecco le sue dichiarazioni: LIGA – «Siamo ai dettagli per l’accordo col fondo CVC. Abbiamo avuto notevoli perdite nell’ultimo anno a causa del Coronavirus e questo accordo è importante. Citre club che spiccano per quanto riguarda il voto contrario all’ingresso del fondo, tra cui anche il Real Madrid. Io credo che maggiore sarà la forza deinazionali e minore sarà la nascita di progettila. Bisognerebbe dividere meglio le entrate tra le società interessate». CLASICO – «Ogni partita è importante, ma il Clasico in modo speciale. Queste partite ...

